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Теннис

Расписание матчей второго этапа на турнире UTS

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 12:06

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

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17.06.20 17:18

Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа

Завтра на кортах во Франции стартует следующий этап соревнований Ultimate Tennis Showdown.

20 ИЮНЯ (начало в 16:00 по местному времени)

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К. Муте – Б. Пэр
А. Попырин – Д. Гоффен
Д. Браун – С. Циципас
Ф. Лопес – М. Берреттини
Д. Тим – Р. Гаске

> Люка Пуй не сможет продолжить выступление на турнире во Франции

21 ИЮНЯ (начало в 16:00 по местному времени)

А. Попырин – К. Муте
Б. Пэр – М. Берреттини
Д. Браун – Р. Гаске
Ф. Лопес – Д. Гоффен
Д. Тим – С. Циципас

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✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Фото: Weibo.

Источник: btu.org.ua
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