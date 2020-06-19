Расписание матчей второго этапа на турнире UTS

Новости

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа

Завтра на кортах во Франции стартует следующий этап соревнований Ultimate Tennis Showdown.



20 ИЮНЯ (начало в 16:00 по местному времени)

К. Муте – Б. Пэр

А. Попырин – Д. Гоффен

Д. Браун – С. Циципас

Ф. Лопес – М. Берреттини

Д. Тим – Р. Гаске

> Люка Пуй не сможет продолжить выступление на турнире во Франции

21 ИЮНЯ (начало в 16:00 по местному времени)

А. Попырин – К. Муте

Б. Пэр – М. Берреттини

Д. Браун – Р. Гаске

Ф. Лопес – Д. Гоффен

Д. Тим – С. Циципас

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Фото: Weibo.