Расписание матчей второго этапа на турнире UTS

Новости
Вчера, 12:06
Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона
Вчера, 10:40
Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"
17.06.20 17:58
Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа
17.06.20 17:18
Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа
Завтра на кортах во Франции стартует следующий этап соревнований Ultimate Tennis Showdown.
20 ИЮНЯ (начало в 16:00 по местному времени)
К. Муте – Б. Пэр
А. Попырин – Д. Гоффен
Д. Браун – С. Циципас
Ф. Лопес – М. Берреттини
Д. Тим – Р. Гаске
> Люка Пуй не сможет продолжить выступление на турнире во Франции
21 ИЮНЯ (начало в 16:00 по местному времени)
А. Попырин – К. Муте
Б. Пэр – М. Берреттини
Д. Браун – Р. Гаске
Ф. Лопес – Д. Гоффен
Д. Тим – С. Циципас
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Фото: Weibo.