Свитолина: Я уже начинаю понемногу возвращать форму

Элина Свитолина прокомментировала подготовку к сезону

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Источник – btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала свои планы на ближайшее будущее.

Об этом рассказала сам теннисистка.

“Сейчас я уже начинаю понемногу возвращать форму. Сыграю несколько выставочных матчей: в Швейцарии через пару недель, в Берлине. Буду готовиться. Хорошо, что есть такие выставочные турниры. Они маленькие, там 8-10 участников, будут проходить без зрителей. Это хорошие промежуточные соревнования, которые сейчас дают мотивацию тренироваться и готовиться.

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Замечательно, что все возвращается, конечно же, есть очень много вопросов. Думаю, не только у меня. Условия, которые нам предлагают, не идеальны. Будет много тестов, плюс изоляция, не понятно, что будет с очками, с деньгами… Если не будет очков, не знаю, есть ли смысл ехать и выступать, поскольку условия достаточно жесткие”, – отметила Свитолина.