Тренер Свитолиной: “Победа на Олимпиаде – это большая цель для Элины”

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“Думаю, что победа на Олимпиаде – это было бы огромное достижение для Элины, думаю, что это большая цель для неё, – рассказывает Беттлс. – Мне трудно говорить за неё, насколько большое значение это будет иметь для неё, как для представительницы Украины, насколько под большим давлением она себя чувствует. Я знаю, что в Украине есть много отличных спортсменов. Конечно, определенное давление будет присутствовать, но у неё как у спортсменки топ-уровня есть шанс завоевать медаль в Токио.

Что касается турниров в теннисном туре, то Элина взяла титулы практически во всех категориях, кроме Большого Шлема. Где-то ей не везло, нужно было обыграть так много сильных соперниц. Все знают, что у нее есть уровень, который нужен для победы. Думаю, если она будет фокусироваться на процессе, а не на результате, то в итоге это произойдет, её не так много отделяет от победы.

Во время паузы в сезоне у меня было много времени, чтобы вновь поразмыслить над теми полуфиналами, которые у неё были на мэйджорах в прошлом году. И больших сожалений у меня нет. Конечно, всегда есть какие-то вещи, которые бы хотелось поменять. Но я бы не стал менять ничего тактически. Думаю, и в матче с Халеп на Уимблдоне, и в матче с Уильямс на US Open, начало игры было ключевым. Там были затяжные геймы, девушки боролись и та, которая сумела получить инициативу со старта, в итоге и выигрывала. Это не были плохие матчи, Элина показала в этих поединках хороший теннис. Конечно, выйти в финал и затем выиграть турнир Большого Шлема – это цель команды и её личная цель. А вот первая строчка в рейтинге – это уже как следствие хороших выступлений на “мэйджорах”. Поэтому, большая цель – это финал и титул Grand Slam”.

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Фото: Jimmie48 Tennis Photography.