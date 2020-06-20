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Теннис

Adria Tour. Джокович и Чорич выиграли свои стартовые матчи в Хорватии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Adria Tour
Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •

Первый игровой день / Дневная сессия

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ГРУППА ДЖОКОВИЧА
Б. Чорич – Г. Димитров 4-1, 4-1
Н. Джокович – П. Крстин 4-3(3), 4-1

ГРУППА ЗВЕРЕВА
Д. Петрович – А. Зверев 4-3(2), 4-3(1)
А. Рублев – М. Чилич 4-3(5), 2-4, 4-1

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Фото: Adria Tour.

Источник: btu.org.ua
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