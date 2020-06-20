Adria Tour. Джокович и Чорич выиграли свои стартовые матчи в Хорватии

Новости
Сегодня, 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
18.06.20 12:06
Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона
18.06.20 10:40
Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"
17.06.20 17:58
Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа
Результаты матчей дневной сессии на соревнованиях в Задаре.
Adria Tour
Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •
Первый игровой день / Дневная сессия
ГРУППА ДЖОКОВИЧА
Б. Чорич – Г. Димитров 4-1, 4-1
Н. Джокович – П. Крстин 4-3(3), 4-1
ГРУППА ЗВЕРЕВА
Д. Петрович – А. Зверев 4-3(2), 4-3(1)
А. Рублев – М. Чилич 4-3(5), 2-4, 4-1
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Фото: Adria Tour.