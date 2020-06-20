Adria Tour. Джокович и Чорич выиграли свои стартовые матчи в Хорватии

Новости

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Результаты матчей дневной сессии на соревнованиях в Задаре.



Adria Tour

Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •

Первый игровой день / Дневная сессия

ГРУППА ДЖОКОВИЧА

Б. Чорич – Г. Димитров 4-1, 4-1

Н. Джокович – П. Крстин 4-3(3), 4-1

ГРУППА ЗВЕРЕВА

Д. Петрович – А. Зверев 4-3(2), 4-3(1)

А. Рублев – М. Чилич 4-3(5), 2-4, 4-1









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Фото: Adria Tour.