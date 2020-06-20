Анастасия Шошина стала победительницей мини-турнира в Польше

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В решающем матче соревнований в Гданьске четвёртая сеяная харьковчанка, занимающая в рейтинге WTA 430-е место, обыграла Катаржину Каву (№125) – 6:7(3), 6:2, 6:3. Матч продолжался три часа.
Путьк победе:
R32: BYE
R16: Виктория Саска 6:0, 6:1
QF: Паула Каня 6:4, 6:4
SF: Вероника Фалковска (6) 7:5, 6:3
FR: Катаржина Кава (1) 6:7(3), 6:2, 6:3
Сегодня Шошина вместе с Магдаленой Френх должны были сыграть в парном финале, однако их соперницы, Кава и Катаржина Питер снялись до начала матча.
LOTOS PZT Polish Tour проходит в формате четырёхдневных турниров в одиночном и парном разрядах. В целом до конца лета проведение соревнований запланировано ещё в семи городах Польши.
РасписаниеЩецин – 21-24 июня
Вроцлав – 6-9 июля
Бытом – 13-19 июля
Козерки – 25-28 июля
Лодзь – 29 июля – 1 августа
Быдгощ – 15-18 августа
Познань – 22-25 августа
Познань – 26-29 августа
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Фото: LOTOS PZT Polish Tour.