Чемпион US Open не уверен, что выступит в Нью-Йорке в этом году

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Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

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Победитель Открытого чемпионата США-2016 в парном разряде Джейми Маррей пока не принял решение по поводу выступления на американском мэйджоре.



“Я видел, что первый турнир должен быть в Вашингтоне, так что просто куча народу захочет там сыграть. Отсечка по рейтингу будет очень высоко, если честно, я даже не думаю, что смогу пройти в список участников”.

Сейчас экс-первая ракетка мира в паре занимает 26-ю строчку в мировом рейтинге.

“И затем Мастерс… опять-таки, все будут хотеть играть, все будут хотеть соревноваться. Если ты не играешь свой матч в паре, то из вариантов, чем заняться, будет просто сидеть в номере отеля, который находится в аэропорту. Думаю, что многие захотят проводить как можно больше времени на кортах (на тренировках).

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В перспективе, я бы мог поехать сразу в Нью-Йорк для выступления на US Open. Не знаю, стоит ли это делать ради одного турнира. Возможно, я лучше останусь в Европе и потренируюсь несколько недель на грунте. Нужно смотреть, что будет дальше, и принять решение. Естественно, есть те решения, которые я могу принять сам, а есть и такие, которые зависят не только от меня.

В итоге, как я думаю, будет очень много игроков, которые захотят выступить в Нью-Йорке и воспользоваться своим шансом посоревноваться и заработать призовые, независимо от того, в каком виде будет проходить турнир. Вероятно, будут и те, кто не сможет из-за ограничений выехать из своей страны. Если 20-30 человек не сумеют попасть из-за этого на турнир, то будет несправедливо раздавать деньги и очки. Думаю, что организатором нужно над этим задуматься.

В Европе картина более ясная, если говорить о проведении соревнований. Думаю, что к тому времени, даже болельщики смогут приходить на матчи. Очевидно, стадионы не будут заполнены, но определенное количество зрителей сможет попасть на стадионы, так что эти турниры уже будут иметь более нормальный вид”.

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Источник:

skysports.com

Фото: Getty Images.