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Теннис

Организаторы намерены провести турнир WTA в Линце этой осенью

Евгений НикитюкНет комментариев
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В среду Женская теннисная ассоциация опубликовала календарь на оставшуюся часть сезона, который должен возобновиться в начале августа. В него не включили турнир WTA International в Линце, организаторы которого уверены, что он всё-таки состоится.

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“Турнир обязательно пройдёт. Тем не менее, мы должны дождаться момента, когда мы получим своё место в календаре. Это также зависит от дальнейшего развития событий в других странах, где будут проходить турниры. Только серьёзное ухудшение ситуации и новые более строгие меры могут помешать проведению турнира”, – сказала директор Upper Austria Ladies Linz Сандра Райхель.

Сообщается, что о судьбе турнира станет известно в середине июля.

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Напомним, что действующей чемпионкой соревнований в Линце является американка Кори Гауфф, которая в прошлом году выиграла свой дебютный титул WTA.

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Источник:
www.tennisnet.com

Источник: btu.org.ua
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