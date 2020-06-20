Организаторы намерены провести турнир WTA в Линце этой осенью

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В среду Женская теннисная ассоциация опубликовала календарь на оставшуюся часть сезона, который должен возобновиться в начале августа. В него не включили турнир WTA International в Линце, организаторы которого уверены, что он всё-таки состоится.

“Турнир обязательно пройдёт. Тем не менее, мы должны дождаться момента, когда мы получим своё место в календаре. Это также зависит от дальнейшего развития событий в других странах, где будут проходить турниры. Только серьёзное ухудшение ситуации и новые более строгие меры могут помешать проведению турнира”, – сказала директор Upper Austria Ladies Linz Сандра Райхель.

Сообщается, что о судьбе турнира станет известно в середине июля.

Напомним, что действующей чемпионкой соревнований в Линце является американка Кори Гауфф, которая в прошлом году выиграла свой дебютный титул WTA.



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Источник:

www.tennisnet.com