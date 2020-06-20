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Теннис

Теннисный турнир с участием Тима и Монфиса хотят провести вместе со зрителями

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известен полный состав участников и регламент соревнований “Семёрка Тима”.

На турнире в Кицбюэле с 7 по 11 июля, который организаторы назвали “Семёрка Тима” выступят: в группе IFA – Доминик Тим, Андрей Рублёв, Григор Димитров и Борна Чорич, в группе SoccerCoin – Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Карен Хачанов и Деннис Новак.

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Со следующего понедельника организаторы планируют начать продажу билетов. В рамках одной игровой сессии могут быть проданы 500 билетов. На групповом этапе, с 7 по 9 июля, будут сыграны 3 матча в дневной сессии и 2 матча – в вечерней. В пятницу, 10 июля, состоятся полуфиналы, а в субботу, 11 июля, – финальный матч.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Источник:
tennis-tourtalk.com

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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