Тренер назвал великую цель Світоліни

Эндрю Беттлс прокомментировал цели Элины Свитолиной

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Источник – btu.org.ua.

Большим достижением для Элины Свитолиной стала бы победа на Олимпийских играх.

Об этом рассказал тренер украинки Эндрю Беттлс.

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“Думаю, что победа на Олимпиаде – это большая цель для Элины. У нее, как у спортсменки ТОП-уровня, есть шанс завоевать медаль в Токио. Что касается турниров, Элина взяла титулы практически во всех категориях, кроме Grand Slam. Где-то ей не везло. Все знают, что у нее есть уровень, который нужен для победы. Думаю, если она будет фокусироваться на процессе, а не на результате, все получится. Конечно, выступить в финале и потом выиграть Grand Slam – это цель команды и ее личная цель.

А вот первая строчка в рейтинге – это уже как следствие хороших выступлений на “мейджорах”, – сказал Беттлс.

Напомним, WTA возобновит сезон в августе.