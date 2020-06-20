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Теннис

Тренер назвал великую цель Світоліни

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Эндрю Беттлс прокомментировал цели Элины Свитолиной

#Свитолина

Источник – btu.org.ua.

Большим достижением для Элины Свитолиной стала бы победа на Олимпийских играх.

Об этом рассказал тренер украинки Эндрю Беттлс.

Важно: Свитолина может пропустить US Open-2020

“Думаю, что победа на Олимпиаде – это большая цель для Элины. У нее, как у спортсменки ТОП-уровня, есть шанс завоевать медаль в Токио. Что касается турниров, Элина взяла титулы практически во всех категориях, кроме Grand Slam. Где-то ей не везло. Все знают, что у нее есть уровень, который нужен для победы. Думаю, если она будет фокусироваться на процессе, а не на результате, все получится. Конечно, выступить в финале и потом выиграть Grand Slam – это цель команды и ее личная цель.

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А вот первая строчка в рейтинге – это уже как следствие хороших выступлений на “мейджорах”, – сказал Беттлс.

Напомним, WTA возобновит сезон в августе.

Источник: champion.com.ua
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