Adria Tour. Зверев одолел Чилича, Джокович оформил вторую победу

Новости
Вчера, 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
18.06.20 12:06
Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона
18.06.20 10:40
Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"
17.06.20 17:58
Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа
Результаты матчей вечерней сессии на турнире в Хорватии.
Adria Tour
Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •
Первый игровой день / Вечерняя сессия
ГРУППА ДЖОКОВИЧА
Н. Джокович – Б. Чорич 4-1, 4-3(1)
Н. Сердарушич – П. Крстин 4-3(5), 5-3(1)
ГРУППА ЗВЕРЕВА
А. Рублев – Д. Петрович 4-2, 4-1
А. Зверев – М. Чилич 4-3(1), 0-4, 4-3(1)
> Результаты матчей дневной сессии
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Фото: Adria Tour.