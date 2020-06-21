Adria Tour. Зверев одолел Чилича, Джокович оформил вторую победу

Новости

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Результаты матчей вечерней сессии на турнире в Хорватии.



Adria Tour

Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •

Первый игровой день / Вечерняя сессия

ГРУППА ДЖОКОВИЧА

Н. Джокович – Б. Чорич 4-1, 4-3(1)

Н. Сердарушич – П. Крстин 4-3(5), 5-3(1)

ГРУППА ЗВЕРЕВА

А. Рублев – Д. Петрович 4-2, 4-1

А. Зверев – М. Чилич 4-3(1), 0-4, 4-3(1)

> Результаты матчей дневной сессии







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Фото: Adria Tour.