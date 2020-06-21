Воскресенье, 21 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисAdria Tour. Зверев одолел Чилича, Джокович оформил вторую победу
Теннис

Adria Tour. Зверев одолел Чилича, Джокович оформил вторую победу

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 20:17

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

18.06.20 12:06

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

18.06.20 10:40

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

17.06.20 17:58

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Результаты матчей вечерней сессии на турнире в Хорватии.

Adria Tour
Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •

Первый игровой день / Вечерняя сессия

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 23 июля. Результаты дня

ГРУППА ДЖОКОВИЧА
Н. Джокович – Б. Чорич 4-1, 4-3(1)
Н. Сердарушич – П. Крстин 4-3(5), 5-3(1)

ГРУППА ЗВЕРЕВА
А. Рублев – Д. Петрович 4-2, 4-1
А. Зверев – М. Чилич 4-3(1), 0-4, 4-3(1)

> Результаты матчей дневной сессии

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Adria Tour.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемь − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Ястремская планирует выступить на US Open

UTS. Циципас обыграл Брауна, Тим уступает Гаске

Виталий Сачко оформил победу в своем матче на выставочном турнире в Чехии

Бьянка Андрееску: “Планирую по максимуму воспользоваться шансом вернуться на корт”

Судью из Венесуэлы отстранили от работы по решению антикоррупционного органа

Закрыть