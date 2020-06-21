Бьянка Андрееску: “Планирую по максимуму воспользоваться шансом вернуться на корт”

Новости
Вчера, 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
18.06.20 12:06
Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона
18.06.20 10:40
Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"
17.06.20 17:58
Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа
Действующая чемпионка US Open прокомментировала решение провести турнир в этом году
Канадская теннисистка собирается защищать свой титул на турнире в Нью-Йорке.
“US Open всегда будет занимать особоеместо в моём сердце. Стадион имени Артура Эша, на котором я выиграла свой дебютный титул Большого Шлема, и ещё много незабываемых моментов в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг. Но по известной нам причине спорт и весь мир остановился.
Нельзя не упомянуть и то, что здоровье и безопасность не только игроков, но и всех вовлечённых в возобновление сезона, всегда имели и имеют первостепенное значение. У меня нет сомнений в том, что USTA разработала наилучший план, чтобы обеспечить нашу безопасность после возобновления сезона.
> Элина Свитолина о проведении US Open: “Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня”
Я знаю, что это решение было очень непростым, и я понимаю и поддерживаю мнение каждого теннисиста в данном вопросе, включая комфортное перемещение, чтобы играть на самых больших аренах. Пока нельзя вернуться к прежней жизни, но я планирую по максимуму воспользоваться шансом вернуться на корт, воссоединиться с игроками и друзьями, и надеюсь, вернуть теннис миллионам болельщиков по всему миру”.
Напомним, что в этом году US Open должен состоятся в ранее запланированные сроки: 31 августа – 13 сентября.
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Источник:
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Фото: Getty Images.