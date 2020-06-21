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Теннис

Бьянка Андрееску: “Планирую по максимуму воспользоваться шансом вернуться на корт”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 20:17

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

18.06.20 12:06

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

18.06.20 10:40

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

17.06.20 17:58

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Действующая чемпионка US Open прокомментировала решение провести турнир в этом году

Канадская теннисистка собирается защищать свой титул на турнире в Нью-Йорке.

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“US Open всегда будет занимать особоеместо в моём сердце. Стадион имени Артура Эша, на котором я выиграла свой дебютный титул Большого Шлема, и ещё много незабываемых моментов в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг. Но по известной нам причине спорт и весь мир остановился.

Нельзя не упомянуть и то, что здоровье и безопасность не только игроков, но и всех вовлечённых в возобновление сезона, всегда имели и имеют первостепенное значение. У меня нет сомнений в том, что USTA разработала наилучший план, чтобы обеспечить нашу безопасность после возобновления сезона.

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> Элина Свитолина о проведении US Open: “Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня”

Я знаю, что это решение было очень непростым, и я понимаю и поддерживаю мнение каждого теннисиста в данном вопросе, включая комфортное перемещение, чтобы играть на самых больших аренах. Пока нельзя вернуться к прежней жизни, но я планирую по максимуму воспользоваться шансом вернуться на корт, воссоединиться с игроками и друзьями, и надеюсь, вернуть теннис миллионам болельщиков по всему миру”.

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Напомним, что в этом году US Open должен состоятся в ранее запланированные сроки: 31 августа – 13 сентября.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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