Бьянка Андрееску: “Планирую по максимуму воспользоваться шансом вернуться на корт”

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Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Действующая чемпионка US Open прокомментировала решение провести турнир в этом году



Канадская теннисистка собирается защищать свой титул на турнире в Нью-Йорке.

“US Open всегда будет занимать особоеместо в моём сердце. Стадион имени Артура Эша, на котором я выиграла свой дебютный титул Большого Шлема, и ещё много незабываемых моментов в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг. Но по известной нам причине спорт и весь мир остановился.

Нельзя не упомянуть и то, что здоровье и безопасность не только игроков, но и всех вовлечённых в возобновление сезона, всегда имели и имеют первостепенное значение. У меня нет сомнений в том, что USTA разработала наилучший план, чтобы обеспечить нашу безопасность после возобновления сезона.

> Элина Свитолина о проведении US Open: “Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня”

Я знаю, что это решение было очень непростым, и я понимаю и поддерживаю мнение каждого теннисиста в данном вопросе, включая комфортное перемещение, чтобы играть на самых больших аренах. Пока нельзя вернуться к прежней жизни, но я планирую по максимуму воспользоваться шансом вернуться на корт, воссоединиться с игроками и друзьями, и надеюсь, вернуть теннис миллионам болельщиков по всему миру”.

Напомним, что в этом году US Open должен состоятся в ранее запланированные сроки: 31 августа – 13 сентября.



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Фото: Getty Images.