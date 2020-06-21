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Теннис

Финал “Adria Tour” в Хорватии отменили после сообщения о том, что Димитров заразился коронавирусом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Финал между Новаком Джоковичем и Андреем Рублёвым не состоится.

Организаторы объявили зрителям на стадионе, что финального поединка в Задаре не будет. По итогам группового этапа в финал “Adria Tour” вышли Новак Джокович и Андрей Рублев.

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Меньше часа назад стало известно, что один из участников соревнований, Григор Димитров, который еще вчера выступал в Задаре, сдал положительный тест на коронавирус.

В субботу Димитров не провел матч в вечерней сессии, снялся с турнира и вернулся домой в Монако, где и прошел тестирование. Организаторы сообщают, что сегодня будут протестированы все участники и сотрудники, которые контактировали с болгарином. В заявлении турнира сказано, что симптомов ни у кого из них нет.

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Фото: Stroppa_Del.

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Источник: btu.org.ua
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