Финал “Adria Tour” в Хорватии отменили после сообщения о том, что Димитров заразился коронавирусом

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Финал между Новаком Джоковичем и Андреем Рублёвым не состоится.
Организаторы объявили зрителям на стадионе, что финального поединка в Задаре не будет. По итогам группового этапа в финал “Adria Tour” вышли Новак Джокович и Андрей Рублев.
Меньше часа назад стало известно, что один из участников соревнований, Григор Димитров, который еще вчера выступал в Задаре, сдал положительный тест на коронавирус.
В субботу Димитров не провел матч в вечерней сессии, снялся с турнира и вернулся домой в Монако, где и прошел тестирование. Организаторы сообщают, что сегодня будут протестированы все участники и сотрудники, которые контактировали с болгарином. В заявлении турнира сказано, что симптомов ни у кого из них нет.
#AdriaTour | CANCELADA la final entre Djokovic y Rublev en #Zadar. Primera consecuencia del positivo por COVID-19 de Dimitrov. Decisión acertada, esperemos que no llegue tarde pic.twitter.com/LL8HnqZKgu
— Fernando Murciego (@fermurciego) June 21, 2020
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Фото: Stroppa_Del.