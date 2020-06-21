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Теннис

Ястремская планирует выступить на US Open

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Украинка хочет принять участие на двух турнирах в Нью-Йорке

#Ястремская, #US Open

Источник – Большой теннис Украины.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская хочет выступить на кортах в Нью-Йорке в этом году.

Об этом заявила сама спортсменка.

“100% я буду играть на турнирах “Premier 5″ в США и US Open, если их будут проводить”, – сказала Ястремская.

Напомним, что во второй половине августа в Нью-Йорке должны пройти соревнования серии WTA Premier 5, которые перенесли из Цинциннати, после чего на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг будет сыгран Открытый чемпионат США.

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В прошлом году Даяна Ястремская дошла на US Open до третьего круга, проиграв в украинском дерби Элине Світоліній.

Ранее Свитолина может пропустить US Open-2020.

Источник: champion.com.ua
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