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Теннис

Судью из Венесуэлы отстранили от работы по решению антикоррупционного органа

Евгений НикитюкНет комментариев
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Судья Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес не сообщил о двух случаях, когда ему предлагали стать частью коррупционной схемы.

Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного органа в теннисе Tennis Integrity Unit.

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В 2018 году к судье обращались с предложениями манипулировать счетом, чтобы таким образом были сделаны необходимые ставки в букмекерских конторах. Хотя Беларди Гонсалес и не согласился участвовать в этой схеме, он и не сообщил об инцидентах в TIU, нарушив протокол антикоррупционного органа. Кроме того сообщается, что венесуэлец не в полной мере сотрудничал с уполномоченной службой во время расследования.

Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес в итоге дисквалифицирован на 2,5 года и оштрафован на $5 тысяч ($4 – условно, эту часть штрафа ему не нужно будет платить, если он не совершит нарушений в дальнейшем).

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Источник:
reuters.com

Фото: ABS.

Источник: btu.org.ua
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