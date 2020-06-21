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Теннис

Виталий Сачко оформил победу в своем матче на выставочном турнире в Чехии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист продолжает свое выступление на кортах в Простеёве.

В рамках второго раунда командного турнира Виталий Сачко (ATP 538) был сильнее представителя Чехии Томаша Ирошека (АТР 816): 6-2, 6-1. По итогам игрового дня команда украинца выиграла у соперников со счетом 18-3.

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Это второй этап командных соревнований “ČTS by Moneta”, в рамках которых на кортах в Праге встречаются Желтая и Синяя команды, а в Простеёве – Белая и Красная команды. 22-летний Виталий Сачко выступает в Чехии в составе Белой команды.

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Фото: ФТУ.

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Источник: btu.org.ua
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