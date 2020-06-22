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Теннис

Adria Tour. Джокович и Рублёв встретятся в финале в Хорватии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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По итогам матчей группового этапа Новак Джокович и Андрей Рублёв прошли в финал на корте в Задаре.

Adria Tour
Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •

Второй игровой день / Дневная сессия

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ГРУППА ДЖОКОВИЧА
Н. Джокович – Н. Сердарушич 4-1, 4-3(3)
Б. Чорич – П. Крстин 4-3(4), 4-3(2)

ГРУППА ЗВЕРЕВА
Д. Петрович – М. Чилич 4-2, 4-2
А. Рублев – А. Зверев 4-2, 4-1

В финале сегодня встретятся Новак Джокович и Андрей Рублев.

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Фото: Adria Tour.

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Источник: btu.org.ua
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