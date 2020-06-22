Adria Tour. Джокович и Рублёв встретятся в финале в Хорватии

Новости
20.06.20 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
18.06.20 12:06
Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона
18.06.20 10:40
Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"
17.06.20 17:58
Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа
По итогам матчей группового этапа Новак Джокович и Андрей Рублёв прошли в финал на корте в Задаре.
Adria Tour
Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •
Второй игровой день / Дневная сессия
ГРУППА ДЖОКОВИЧА
Н. Джокович – Н. Сердарушич 4-1, 4-3(3)
Б. Чорич – П. Крстин 4-3(4), 4-3(2)
ГРУППА ЗВЕРЕВА
Д. Петрович – М. Чилич 4-2, 4-2
А. Рублев – А. Зверев 4-2, 4-1
В финале сегодня встретятся Новак Джокович и Андрей Рублев.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Adria Tour.