Adria Tour. Джокович и Рублёв встретятся в финале в Хорватии

Новости

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

По итогам матчей группового этапа Новак Джокович и Андрей Рублёв прошли в финал на корте в Задаре.



Adria Tour

Хорватия • 20-21 июня • мужской турнир •

Второй игровой день / Дневная сессия

ГРУППА ДЖОКОВИЧА

Н. Джокович – Н. Сердарушич 4-1, 4-3(3)

Б. Чорич – П. Крстин 4-3(4), 4-3(2)

ГРУППА ЗВЕРЕВА

Д. Петрович – М. Чилич 4-2, 4-2

А. Рублев – А. Зверев 4-2, 4-1

В финале сегодня встретятся Новак Джокович и Андрей Рублев.





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Фото: Adria Tour.