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Теннис

Чорич и тренер Джоковича заболели на коронавирус

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Чорич и Димитров принимали участие в турнире Adria Tour

#Чорич

Источник – sport.ua.

Хорватский теннисист Борна Чорич вслед за болгарином Григором Димитровым сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Kurir.

Оба принимали участие в турнире Adria Tour, который проходил в хорватском городе Задаре, там же заразились тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Панікі, а также тренер Димитрова Кристиан Гро. Всего организаторы сделали 22 тесты, три из которых показали положительный результат.

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Ранее сообщалось, что финал соревнований между Новаком Джоковичем и Андреем Рубльовим отменен.

Сам Джокович не захотел проходить тестирование в Задаре.

Источник: champion.com.ua
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