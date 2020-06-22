Чорич и тренер Джоковича заболели на коронавирус

Чорич и Димитров принимали участие в турнире Adria Tour
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Источник – sport.ua.
Хорватский теннисист Борна Чорич вслед за болгарином Григором Димитровым сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает Kurir.
Оба принимали участие в турнире Adria Tour, который проходил в хорватском городе Задаре, там же заразились тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Панікі, а также тренер Димитрова Кристиан Гро. Всего организаторы сделали 22 тесты, три из которых показали положительный результат.
Ранее сообщалось, что финал соревнований между Новаком Джоковичем и Андреем Рубльовим отменен.
Сам Джокович не захотел проходить тестирование в Задаре.
Источник: champion.com.ua