Джокович отказался проходить тест на коронавирус

Первая ракетка мира живет по своим правилам
#Джокович, #Димитров
Источник – Чемпион.
Теннисист Новак Джокович, который контактировал с больным Григором Димитровым, отказался сдавать тест на COVID-19.
Об этом сообщает Kurir
Джокович мотивировал свое решение тем, что он не имеет никаких симптомов и чувствует себя хорошо.
По возвращению в Белград Путин планирует связаться с эпидемиологом и врачом для получения дальнейших рекомендаций.
Ранее, Новак Джокович активно выступал против вакцины от коронавирус, а выставочный турнир серба проходил со зрителями и без соблюдения мер предосторожности, таких как социальное дистанцирование и масочный режим.
Источник: champion.com.ua