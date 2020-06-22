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Теннис

Джокович отказался проходить тест на коронавирус

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Первая ракетка мира живет по своим правилам

#Джокович, #Димитров

Источник – Чемпион.

Теннисист Новак Джокович, который контактировал с больным Григором Димитровым, отказался сдавать тест на COVID-19.

Об этом сообщает Kurir

Джокович мотивировал свое решение тем, что он не имеет никаких симптомов и чувствует себя хорошо.

По возвращению в Белград Путин планирует связаться с эпидемиологом и врачом для получения дальнейших рекомендаций.

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Ранее, Новак Джокович активно выступал против вакцины от коронавирус, а выставочный турнир серба проходил со зрителями и без соблюдения мер предосторожности, таких как социальное дистанцирование и масочный режим.

Источник: champion.com.ua
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