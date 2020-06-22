Сербский теннисист Троицки и его жена заразились коронавирусом

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Виктор Троицки накануне снялся с соревнований “Eastern European Championships”.
Сербская пресса сообщает, что теннисист подтвердил свой положительный тест на коронавирус. Троицки рассказал, что в пятницу стало известно, что коронавирусом заболела его жена Александра, которая сейчас ждет ребенка.
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После результатов её теста к услугам лаборатории обратились Троицки с дочкой. Как оказалось, у девочки тест был отрицательным, а у Троицки – положительным.
В уикэнд 13-14 июня Виктор Троицки выступил на турнире “Adria Tour”, а на прошлой неделе – на турнире в Академии Янко Типсаревича. Однако, серб не смог завершить свое выступление и снялся. Как было сказано в заявлении соревнований “из-за травмы”.
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Источник:
telegraf.rs
Фото: Adria Tour.