Зверев и Рублёв сообщили о результатах тестирования на COVID-19

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Андрей Рублёв и Александр Зверев написали в соцсетях, что их тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Оба игрока также сообщили, что будут придерживаться рекомендаций по самоизоляции.

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“Это мировая проблема и она затрагивает всех нас, – написал Рублёв. – Нам нужно помочь сделать все, что снизить уровень распространения”.

“Я глубоко сожалею, что участием в турнире, я, возможно, мог подвергнуть кого бы то ни было риску, – написал Зверев. – В рамках мер предосторожности, я и моя команда будем регулярно проходить тесты”.

Ранее еще один участник “Adria Tour” Марин Чилич рассказал, что уходит на самоизоляцию. Организаторы рекомендовали предпринять такие меры всем, кто хотя бы 10 минут контактировал с Григором Димитровым за последнее время.

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Фото: Eurosport.