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Теннис

Зверев и Рублёв сообщили о результатах тестирования на COVID-19

Евгений НикитюкНет комментариев
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Теннисисты обратились к болельщикам в соцсетях.

Андрей Рублёв и Александр Зверев написали в соцсетях, что их тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Оба игрока также сообщили, что будут придерживаться рекомендаций по самоизоляции.

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“Это мировая проблема и она затрагивает всех нас, – написал Рублёв. – Нам нужно помочь сделать все, что снизить уровень распространения”.

“Я глубоко сожалею, что участием в турнире, я, возможно, мог подвергнуть кого бы то ни было риску, – написал Зверев. – В рамках мер предосторожности, я и моя команда будем регулярно проходить тесты”.

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Ранее еще один участник “Adria Tour” Марин Чилич рассказал, что уходит на самоизоляцию. Организаторы рекомендовали предпринять такие меры всем, кто хотя бы 10 минут контактировал с Григором Димитровым за последнее время.

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Фото: Eurosport.

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Источник: btu.org.ua
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