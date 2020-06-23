Брат Джоковича: “Если бы игроки сообщили нам о симптомах, мы бы их протестировали”

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“Представители в Хорватии сказали нам, что у них ситуация под контролем. Протестированы около 100 человек, игроки и организаторы. Только у четырех из них результат оказался положительным. Нет повода для паники, – рассказал Джордже в эфире “TV Prva”. – Игроков никто не обязывал проходить тесты накануне приезда. Обязательным было только требование к Доминику Тиму. У всех остальных симптомов не было, поэтому тестирование могло проходить только по желанию. Мы говорили всем, что если у вас будут симптомы, то мы вас протестируем. В четверг плохо себя чувствовал Горан Иванишевич и он был отправлен на тест, который был отрицательным. Позднее он прошел еще один тест.

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Меня глубоко задело то, что заразился Борна Чорич, потому что он мой друг детства. Наше главное опасение – чтобы все, кто заразился, были защищены сейчас и справились с вирусом с минимальными последствиями для себя. У нашего турнира была гуманитарная цель, мы хотели собрать всех вместе, сыграть в теннис и дать возможность людям в Белграде и Задаре хорошо провести время. Все сложилось как нельзя хуже для нас. С нашей стороны было сделано все, чтобы защитить друг друга, мы следовали всем мерам предосторожности.

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От Григора не поступало никаких жалоб. Его только беспокоил его локоть и поэтому он попросил, чтобы физиотерапевт ему помог. Если бы у него были симптомы, если бы он предоставил нам такую информацию, мы бы его протестировали. Когда мы узнали новости от Димитрова, то связались с эпидемиологом, чтобы узнать, как нам себя вести. Новак не был обязан проходить тест в Хорватии, у него не было никаких симптомов. Он уехал в Белград, где прошел тест сразу же. Мы сделали все, согласно правилам и инструкциям эпидемиолога. Результаты Новака должны быть известны сегодня”.



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Источник:

b92.net

Фото: Adria Tour.