Джумхур сдал тест на коронавирус накануне матча с украинцем

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Дамир Джумхур планирует продолжить свое выступление на турнире в Сербии, где сыграет с Эриком Ваншельбоймом.



Команда боснийца, который принимал участие в первом этапе соревнований “Adria Tour”, сообщила о результатах его теста.

“Результат Дамира негативный и он будет продолжать свое выступление на “Eastern European Championships” в Белграде. У него нет никаких симптомов, он чувствует себя хорошо. В ближайшие дни он пройдет повторное тестирование”, – сказано в их заявлении.

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Напомним, что на этой неделе Дамир Джумхур попал в одну группу на соревнованиях в Академии Янко Типсаревича вместе с украинцем Эриком Ваншельбоймом. Вчера Джумхур должен был сыграть с Душаном Райичем, но этот матч из-за дождя не состоялся. Также на корт не вышли Ваншельбойм и Блаж Рола. Встреча Джумхура и Ваншельбойма должна состояться в рамках второго раунда в группе D.



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Источник:

b92.net

Фото: Ataimages.