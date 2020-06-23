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Теннис

Джумхур сдал тест на коронавирус накануне матча с украинцем

Евгений НикитюкНет комментариев
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Дамир Джумхур планирует продолжить свое выступление на турнире в Сербии, где сыграет с Эриком Ваншельбоймом.

Команда боснийца, который принимал участие в первом этапе соревнований “Adria Tour”, сообщила о результатах его теста.

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“Результат Дамира негативный и он будет продолжать свое выступление на “Eastern European Championships” в Белграде. У него нет никаких симптомов, он чувствует себя хорошо. В ближайшие дни он пройдет повторное тестирование”, – сказано в их заявлении.

> У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Напомним, что на этой неделе Дамир Джумхур попал в одну группу на соревнованиях в Академии Янко Типсаревича вместе с украинцем Эриком Ваншельбоймом. Вчера Джумхур должен был сыграть с Душаном Райичем, но этот матч из-за дождя не состоялся. Также на корт не вышли Ваншельбойм и Блаж Рола. Встреча Джумхура и Ваншельбойма должна состояться в рамках второго раунда в группе D.

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Источник:
b92.net

Фото: Ataimages.

Источник: btu.org.ua
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