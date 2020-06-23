Энди Маррей планирует выступить на турнирах Большого Шлема в этом году

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“Моё бедро в гораздо лучшем состоянии последние 3-4 недели. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в марте. Я чуть более уверен в своем здоровье, я много тренировался, много занимался, – рассказывает Маррей, который в последний раз принимал участие в соревнованиях еще в ноябре прошлого года на Кубке Дэвиса. – Думаю, что график турниров довольно непростой. Я понимаю, почему так получилось, но я пока сам не понимаю, на каких турнирах буду выступать, а на каких – нет. Турниры Большого Шлема будут моим приоритетом, я хочу сыграть на этих соревнованиях. Но что по поводу того, где я стану выступать накануне, я не уверен.

Что касается протоколов от USTA, то я не знаю, какие из них уже окончательные. Похоже на то, что за последние несколько недель они внесли изменения. Мне без разницы, какой будет ситуация, если она будет безопасной. Если нужно будет поехать с одним членом команды, то я, пожалуй, выберу физиотерапевта. Это не идеальные условия, но я отдаю себе отчет, что это беспрецедентное время.

Еще мне интересно, каким образом будут наказывать тех, кто будет нарушать правила по поводу «пузыря», в который хотят поместить всех участников. Что будет с тем, кто захочет пойти на Манхэттен или сделать то, чего делать не нужно. То, что произошло на турнире Adria Tour, – своего рода урок всем нам, если мы его все еще не усвоили, что нужно воспринимать ситуацию серьезно и предпринимать столько мер безопасности, сколько возможно”.

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Источник:

metro.co.uk

Фото: Getty Images.