Вторник, 23 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЭнди Маррей планирует выступить на турнирах Большого Шлема в этом году
Теннис

Энди Маррей планирует выступить на турнирах Большого Шлема в этом году

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 10:11

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

20.06.20 20:17

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

18.06.20 12:06

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

18.06.20 10:40

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Экс-первая ракетка готовится к старту на выставочном турнире в Великобритании.

“Моё бедро в гораздо лучшем состоянии последние 3-4 недели. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в марте. Я чуть более уверен в своем здоровье, я много тренировался, много занимался, – рассказывает Маррей, который в последний раз принимал участие в соревнованиях еще в ноябре прошлого года на Кубке Дэвиса. – Думаю, что график турниров довольно непростой. Я понимаю, почему так получилось, но я пока сам не понимаю, на каких турнирах буду выступать, а на каких – нет. Турниры Большого Шлема будут моим приоритетом, я хочу сыграть на этих соревнованиях. Но что по поводу того, где я стану выступать накануне, я не уверен.

Читайте также:  Ролан Гаррос. Джокович и Тим доиграют свой полуфинал завтра

Что касается протоколов от USTA, то я не знаю, какие из них уже окончательные. Похоже на то, что за последние несколько недель они внесли изменения. Мне без разницы, какой будет ситуация, если она будет безопасной. Если нужно будет поехать с одним членом команды, то я, пожалуй, выберу физиотерапевта. Это не идеальные условия, но я отдаю себе отчет, что это беспрецедентное время.

Читайте также:  Ястремская - Суарес Наварро: прогноз букмекеров на матч Roland Garros

Еще мне интересно, каким образом будут наказывать тех, кто будет нарушать правила по поводу «пузыря», в который хотят поместить всех участников. Что будет с тем, кто захочет пойти на Манхэттен или сделать то, чего делать не нужно. То, что произошло на турнире Adria Tour, – своего рода урок всем нам, если мы его все еще не усвоили, что нужно воспринимать ситуацию серьезно и предпринимать столько мер безопасности, сколько возможно”.

Читайте также:  Ласло Дьере: "Сидеть тут в 23 года и уже не иметь родителей - это не так-то и просто"

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
metro.co.uk

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
В Хорватии подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, который связывают с теннисистами

Виталий Сачко потерпел поражение на выставочном турнире в Чехии

Сербский теннисист Троицки и его жена заразились коронавирусом

О результатах теста Джоковича на коронавирус обещают сообщить во вторник

Менеджер Доминика Тима рассказал, что все тесты австрийца на коронавирус были отрицательными

Закрыть