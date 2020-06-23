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Теннис

В Хорватии подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, который связывают с теннисистами

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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По информации СМИ, положительный результат показал тест 5-летнего мальчика.

Сообщается, что ребенок побывал на семейной встрече с игроками.

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В хорватской прессе даже появилось сообщение, что это внук владельца ресторана “Niko” в Задаре, в котором игроки отдыхали в пятницу, однако позднее эту информацию удалили.

Пресса пишет, что у мальчика не было никаких симптомов. Сейчас он вместе с родителями находится в самоизоляции.

> У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Накануне власти Задара объявили, что рассматривают новые меры безопасности, в том числе и ограничение на передвижение людей старшего возраста.

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В СМИ сообщают, что 24 теста, которые были сданы после объявления о заражении Григора Димитрова, показали отрицательный результат. Сейчас ожидают результаты еще 30 тестов.

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Источник:
index.hr

Фото: Dino Stanin/PIXSELL.

Источник: btu.org.ua
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