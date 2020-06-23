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Теннис

Виталий Сачко потерпел поражение на выставочном турнире в Чехии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист проиграл свой поединок в квалификации на соревнованиях в Старе-Сплавы.

В понедельник Виталий Сачко потерпел поражение в квалификации турнира “Macha Lake Open” от 682-я ракетка мира Ярослава Поспишила: 0-6, 4-6.

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Ранее Сачко выступил на другом выставочном турнире на кортах в Чехии.

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Источник: btu.org.ua
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