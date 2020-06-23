Виталий Сачко потерпел поражение на выставочном турнире в Чехии

Новости
Вчера, 10:11
У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент
20.06.20 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
18.06.20 12:06
Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона
18.06.20 10:40
Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"
Украинский теннисист проиграл свой поединок в квалификации на соревнованиях в Старе-Сплавы.
В понедельник Виталий Сачко потерпел поражение в квалификации турнира “Macha Lake Open” от 682-я ракетка мира Ярослава Поспишила: 0-6, 4-6.
Ранее Сачко выступил на другом выставочном турнире на кортах в Чехии.
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