Credit One Bank Invitational. Кенин и Фернандес принесли по одному очку своим командам

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Результаты первого игрового дня на командном турнире в США
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Чарльстон, США • 23-28 июня • женский турнир
Во вторник на корте в Чарльстоне полностью состоялись только два из четырёх запланированных матчей. Остальным двум помешал дождь.
День 1
Команда “Peace” 1-1 Команда “Kindness”
София Кенин – Элисон Риск 6:1, 6:1
Эмма Наварро – Лейла Фернандес 1:6, 4:6
День 2
Команда “Peace” – Команда “Kindness”
Айла Томлянович – Шелби Роджерс (перенесён)
Даниэль Коллинс – Аманда Анисимова (доиграть с 4:1)
Бетани Маттек-Сэндс – Моника Пуиг
Бушар/Коллинс – Стивенс/Анисимова
Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Кис
Дженнифер Брэйди – Виктория Азаренко
Составы командКоманда “Peace” (Мир):
Бетани Маттек-Сэндс (капитан)
Эжени Бушар
Дженнифер Брэйди
Кэролайн Доулхайд
Даниэль Коллинс
София Кенин
Эмма Наварро
Айла Томлянович
Команда “Kindness” (Добро):
Мэдисон Кис (капитан)
Аманда Анисимова
Виктория Азаренко
Лейла Фернандес (заменила Бьянку Андрееску)
Моника Пуиг
Элисон Риск
Шелби Роджерс
Слоан Стивенс
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Фото: www.tennis.com.