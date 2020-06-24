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Credit One Bank Invitational. Кенин и Фернандес принесли по одному очку своим командам

Евгений НикитюкНет комментариев
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Credit One Bank Invitational
Чарльстон, США • 23-28 июня • женский турнир

Во вторник на корте в Чарльстоне полностью состоялись только два из четырёх запланированных матчей. Остальным двум помешал дождь.

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День 1
Команда “Peace” 1-1 Команда “Kindness”
София Кенин – Элисон Риск 6:1, 6:1
Эмма Наварро – Лейла Фернандес 1:6, 4:6

День 2
Команда “Peace” – Команда “Kindness”
Айла Томлянович – Шелби Роджерс (перенесён)
Даниэль Коллинс – Аманда Анисимова (доиграть с 4:1)

Бетани Маттек-Сэндс – Моника Пуиг
Бушар/Коллинс – Стивенс/Анисимова
Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Кис
Дженнифер Брэйди – Виктория Азаренко

Credit One Bank Invitational. Кенин и Фернандес принесли по одному очку своим командам Составы командКоманда “Peace” (Мир):
Бетани Маттек-Сэндс (капитан)
Эжени Бушар
Дженнифер Брэйди
Кэролайн Доулхайд
Даниэль Коллинс
София Кенин
Эмма Наварро
Айла Томлянович

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Команда “Kindness” (Добро):
Мэдисон Кис (капитан)
Аманда Анисимова
Виктория Азаренко
Лейла Фернандес (заменила Бьянку Андрееску)
Моника Пуиг
Элисон Риск
Шелби Роджерс
Слоан Стивенс

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Фото: www.tennis.com.

Источник: btu.org.ua
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