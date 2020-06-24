Credit One Bank Invitational. Кенин и Фернандес принесли по одному очку своим командам

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Чарльстон, США • 23-28 июня • женский турнир

Во вторник на корте в Чарльстоне полностью состоялись только два из четырёх запланированных матчей. Остальным двум помешал дождь.

День 1

Команда “Peace” 1-1 Команда “Kindness”

София Кенин – Элисон Риск 6:1, 6:1

Эмма Наварро – Лейла Фернандес 1:6, 4:6

День 2

Команда “Peace” – Команда “Kindness”

Айла Томлянович – Шелби Роджерс (перенесён)

Даниэль Коллинс – Аманда Анисимова (доиграть с 4:1)

Бетани Маттек-Сэндс – Моника Пуиг

Бушар/Коллинс – Стивенс/Анисимова

Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Кис

Дженнифер Брэйди – Виктория Азаренко

Составы команд Команда “Peace” (Мир):

Бетани Маттек-Сэндс (капитан)

Эжени Бушар

Дженнифер Брэйди

Кэролайн Доулхайд

Даниэль Коллинс

София Кенин

Эмма Наварро

Айла Томлянович

Команда “Kindness” (Добро):

Мэдисон Кис (капитан)

Аманда Анисимова

Виктория Азаренко

Лейла Фернандес (заменила Бьянку Андрееску)

Моника Пуиг

Элисон Риск

Шелби Роджерс

Слоан Стивенс



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Фото: www.tennis.com.