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Теннис

Eastern European Championships. Ваншельбойм выиграл поединок на групповом этапе

Евгений НикитюкНет комментариев
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Eastern European Championships
Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

В своем втором поединке на групповом этапе Эрик Ваншельбойм обыграл Душана Райича, который в рейтинге АТР находится за пределами первой тысячи. Матч продолжался 1 час и 19 минут и завершился в пользу украинца со счетом 6-1, 6-3.

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Вчера Ваншельбойм смог взять только один гейм в поединке против Дамира Джумхура.

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Источник: btu.org.ua
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