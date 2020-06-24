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Теннис

Элине Свитолиной присвоено звание “Почетный гражданин города Харькова”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Почетными жителями города по решению Харьковского городского совета стали четверо украинцев.

Почетного звания в 2020 году удостоены: бизнесмен, президент бизнес-группы “DCH” Александр Ярославский, председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, первая ракетка Украины, член национальной сборной по теннису Элина Свитолина и директор Харьковской гимназии №6 “Мариинская гимназия” Александра Зуб, сообщает официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета.

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В 2018 году теннисистка получила награду “Гордость Украины” за победу на Итоговом турнире WTA.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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