Элине Свитолиной присвоено звание “Почетный гражданин города Харькова”

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Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

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Почетными жителями города по решению Харьковского городского совета стали четверо украинцев.



Почетного звания в 2020 году удостоены: бизнесмен, президент бизнес-группы “DCH” Александр Ярославский, председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, первая ракетка Украины, член национальной сборной по теннису Элина Свитолина и директор Харьковской гимназии №6 “Мариинская гимназия” Александра Зуб, сообщает официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета.

В 2018 году теннисистка получила награду “Гордость Украины” за победу на Итоговом турнире WTA.



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Фото: Getty Images.