Элине Свитолиной присвоено звание “Почетный гражданин города Харькова”

Новости
Вчера, 19:05
Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии
Вчера, 15:01
Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат
22.06.20 10:11
У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент
20.06.20 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
Почетными жителями города по решению Харьковского городского совета стали четверо украинцев.
Почетного звания в 2020 году удостоены: бизнесмен, президент бизнес-группы “DCH” Александр Ярославский, председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, первая ракетка Украины, член национальной сборной по теннису Элина Свитолина и директор Харьковской гимназии №6 “Мариинская гимназия” Александра Зуб, сообщает официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета.
В 2018 году теннисистка получила награду “Гордость Украины” за победу на Итоговом турнире WTA.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Getty Images.