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Теннис

Энди Маррей о событиях на “Adria Tour”: “Не думаю, что это хороший имидж для тенниса”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-первая ракетка мира поделился мыслями после новостей о положительных тестах на коронавирус у игроков и их окружения.

“Надеюсь, что Новак и его жена чувствуют себя хорошо, что они выздоровеют, что их семьи и все, кого коснулась ситуация на турнире, будут здоровы и в безопасности. Думаю, это не особо стало сюрпризом, что игроки и так много других людей заразились, когда ты видишь подобную картину происходящего (во время турнира). Когда ты видишь картинки и видео с вечеринки игроков, с детского дня. Люди не соблюдали дистанцию и подобные правила.

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Я видел, как теперь говорят, мол, это ставит под сомнение проведение US Open. Возможно, так и есть, но все меры и протоколы, которые на данный момент вводит USTA значительно отличаются от того, что мы видели в Сербии и Хорватии. Всего этого можно было избежать. Однозначно, что в Великобритании мы точно понимаем, насколько это серьезный вирус.

Очевидно, что изначально в США не будет болельщиков. Я думаю, что все игроки с этого момента точно осознали, что нас всех это может затронуть, что коронавирусу все равно, кто мы или чем мы занимаемся, и что нужно с уважением к этому относиться, что нужно уважать правила. Не думаю, что это хороший имидж для тенниса. Единственный положительный момент в такой истории, так это то, что пока все еще есть опасность, у нас есть эти меры, как социальное дистанцирование, отсутствие болельщиков и другие, которые помогут снизить риск заражения настолько, насколько это возможно”.

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> Участники “Adria Tour” заразились коронавирусом: все новости по теме

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Источник:
tennismajors.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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