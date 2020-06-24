Глава ATP: “Мы рекомендовали всем игрокам соблюдать дистанцию в социуме”

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Андреа Гауденци прокомментировал по телефону события на турнире “Adria Tour”.



По словам Гауденци, Тур рекомендовал игрокам, участвующим в “Adria Tour”, соблюдать “надлежащие меры предосторожности и дистанцию в социуме”, но в конечном итоге у ATP не было юрисдикции для введения правил безопасности.

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“Очевидно, нам жаль игроков, – сказал Гауденци в телефонном интервью. – Нам бы хотелось, чтобы они восстановились как можно скорее. Я знаю, что было много критики, но с другой стороны, мы в ATP, USTA и все остальные, мы должны быть осторожными, потому что мы также должны осознавать, что даже со строгими мерами, есть шанс, что какие-то игроки сдадут положительный тест. Так что, мы все рискуем.

Эта ситуация чем-то похожа на то, когда вы говорите детям, что учится кататься на велосипеде нужно со шлемом на голове. А они отвечают вам: «Нет-нет-нет». И потом катаются, падают и уже потом надевают шлем. Сейчас мы все знаем, что можем заразиться очень легко, поэтому будем более осторожными и, возможно, будем немного толерантнее относиться к идее с закрытым пространством («пузырь» в рамках турнира для игроков)”.

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Источник:

nytimes.com

Фото: Tennis Channel.