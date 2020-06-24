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Теннис

Мама Джоковича: “Это ужасно и страшно, что мировые СМИ сейчас пишут о Новаке”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Диана Джокович дала комментарий сербским журналистам после новостей о том, что её сын и невестка заразились коронавирусом.

“То, что пишут мировые СМИ по поводу Новака, это ужасно и страшно. Но мы уже привыкли к этому. Это выглядит так, будто бы журналисты еле дождались этого момента. Очевидно, что Новак их задевает.

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Мы все чувствуем себя хорошо, Новак и Елена тоже. Только потому, что у Новака положительный результат теста, не означает, что он болен. Он молодой и здоровый мужчина, так что ему легче это перенести. К тому же, я думаю, что вирус уже подходит к своему концу, поэтому это только его остатки. Так что, он не такой сильный, как в начале. Вот почему они чувствуют себя так же хорошо, как и мы. С нами со всеми все в порядке и мы желаем всем крепкого здоровья”.

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Диана Джокович и её муж Срджан также сдали тесты на коронавирус, их результаты – отрицательные.

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Источник:
blic.rs

Фото: Srdjan Ilic/PIXSELL/Pixsell.

Источник: btu.org.ua
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