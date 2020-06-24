Организаторы отменяют турнир “Adria Tour” перед последним этапом

Новости
Вчера, 19:05
Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии
Вчера, 15:01
Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат
22.06.20 10:11
У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент
20.06.20 20:17
Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году
Соревнования на кортах в Боснии и Герцеговине не состоятся.
Об этом сообщил оргкомитет “Adria Tour” сразу после новостей о положительном результате теста на коронавирус у Новака Джоковича.
Кроме заключительного раунда турнира в следующие выходные, в Боснии и Герцеговине также должен был пройти отдельный выставочный матч Новака Джоковича и Дамира Джумхура.
“Мы очень сожалеем, что нам пришлось отменить организацию турнира в Баня-Луке и Сараево. Мы были счастливы, что зрители, которые ждали лучших игроков в течение многих лет, наконец-то увидят Новака Джоковича и других теннисистов вживую. К сожалению, из-за всех событий последних нескольких дней мы приняли решение, что сейчас самое важное – стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, а также чтобы все смогли выздороветь”, – сказал директор турнира и младший брат Новака Джордже Джокович.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
b92.net
Фото: Facebook.