Организаторы отменяют турнир “Adria Tour” перед последним этапом

Новости

Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Соревнования на кортах в Боснии и Герцеговине не состоятся.



Об этом сообщил оргкомитет “Adria Tour” сразу после новостей о положительном результате теста на коронавирус у Новака Джоковича.

Кроме заключительного раунда турнира в следующие выходные, в Боснии и Герцеговине также должен был пройти отдельный выставочный матч Новака Джоковича и Дамира Джумхура.

“Мы очень сожалеем, что нам пришлось отменить организацию турнира в Баня-Луке и Сараево. Мы были счастливы, что зрители, которые ждали лучших игроков в течение многих лет, наконец-то увидят Новака Джоковича и других теннисистов вживую. К сожалению, из-за всех событий последних нескольких дней мы приняли решение, что сейчас самое важное – стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, а также чтобы все смогли выздороветь”, – сказал директор турнира и младший брат Новака Джордже Джокович.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

b92.net

Фото: Facebook.