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Теннис

Организаторы отменяют турнир “Adria Tour” перед последним этапом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Соревнования на кортах в Боснии и Герцеговине не состоятся.

Об этом сообщил оргкомитет “Adria Tour” сразу после новостей о положительном результате теста на коронавирус у Новака Джоковича.

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Кроме заключительного раунда турнира в следующие выходные, в Боснии и Герцеговине также должен был пройти отдельный выставочный матч Новака Джоковича и Дамира Джумхура.

“Мы очень сожалеем, что нам пришлось отменить организацию турнира в Баня-Луке и Сараево. Мы были счастливы, что зрители, которые ждали лучших игроков в течение многих лет, наконец-то увидят Новака Джоковича и других теннисистов вживую. К сожалению, из-за всех событий последних нескольких дней мы приняли решение, что сейчас самое важное – стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, а также чтобы все смогли выздороветь”, – сказал директор турнира и младший брат Новака Джордже Джокович.

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Источник:
b92.net

Фото: Facebook.

Источник: btu.org.ua
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