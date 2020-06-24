Свитолина стала почетным гражданином Харькова

Элина Свитолина получила почетное звание
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Источник – city.kharkov.ua.
Харьковский городской совет присвоил звание Почетный гражданин города Харькова украинской теннисистке Элине Світоліній.
Об этом сообщает прессслужба горсовета.
25-летняя Элина Свитолина является лучшей теннисисткой Украины. Сейчас она занимает 5 место в рейтинге WTA.
Спортсменка родилась в Одессе, но в возрасте 13 лет семья Свитолиной переехала в Харьков, чтобы обеспечить наилучшие возможности для подготовки теннисистки международных соревнований.
Напомним, Свитолина может пропустить US Open-2020.
Источник: champion.com.ua