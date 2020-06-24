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Теннис

Свитолина стала почетным гражданином Харькова

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Элина Свитолина получила почетное звание

#Свитолина

Источник – city.kharkov.ua.

Харьковский городской совет присвоил звание Почетный гражданин города Харькова украинской теннисистке Элине Світоліній.

Об этом сообщает прессслужба горсовета.

25-летняя Элина Свитолина является лучшей теннисисткой Украины. Сейчас она занимает 5 место в рейтинге WTA.

Спортсменка родилась в Одессе, но в возрасте 13 лет семья Свитолиной переехала в Харьков, чтобы обеспечить наилучшие возможности для подготовки теннисистки международных соревнований.

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Напомним, Свитолина может пропустить US Open-2020.

Источник: champion.com.ua
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