Свитолина стала почетным гражданином Харькова

Элина Свитолина получила почетное звание

#Свитолина

Источник – city.kharkov.ua.

Харьковский городской совет присвоил звание Почетный гражданин города Харькова украинской теннисистке Элине Світоліній.

Об этом сообщает прессслужба горсовета.

25-летняя Элина Свитолина является лучшей теннисисткой Украины. Сейчас она занимает 5 место в рейтинге WTA.

Спортсменка родилась в Одессе, но в возрасте 13 лет семья Свитолиной переехала в Харьков, чтобы обеспечить наилучшие возможности для подготовки теннисистки международных соревнований.

Напомним, Свитолина может пропустить US Open-2020.