Четверг, 25 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисCredit One Bank Invitational. Маттек-Сэндс вывела свою команду вперёд в противостоянии
Теннис

Credit One Bank Invitational. Маттек-Сэндс вывела свою команду вперёд в противостоянии

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 20:37

Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится

23.06.20 19:05

Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

23.06.20 15:01

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

22.06.20 10:11

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

На командном турнире в Чарльстоне состоялся второй игровой день

Credit One Bank Invitational
Чарльстон, США • 23-28 июня • женский турнир

Как и во вторник, вчера дождь помешал пройти всем запланированным матчам. Сегодня игровой день начнётся с перенесённых встреч, а затем состоятся матчи, за победу в которых команды получат уже по два очка.

Читайте также:  Костюк и Цуренко потренировались в Польше. ФОТО

День 2
Команда “Peace” 3-2 Команда “Kindness”
Айла Томлянович – Шелби Роджерс 6:1, 6:2
Даниэль Коллинс – Аманда Анисимова 5:7, 4:6
Бетани Маттек-Сэндс – Моника Пуиг 6:1, 6:3

День 3
Дженнифер Брэйди – Виктория Азаренко (перенесён)
Бушар/Коллинс – Стивенс/Анисимова (доиграть с 6:4, 0:1)
Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Кис (перенесён)

Эмма Наварро – Элисон Риск
Эжени Бушар – Лейла Фернандес
Маттек-Сэндс/Кенин – Ахаренко/Кис
Айла Томлянович – Моника Пуиг

Читайте также:  Халеп не сыграет на следующей неделе в Чжэнчжоу

Credit One Bank Invitational. Маттек-Сэндс вывела свою команду вперёд в противостоянии Составы командКоманда “Peace” (Мир):
Бетани Маттек-Сэндс (капитан)
Эжени Бушар
Дженнифер Брэйди
Кэролайн Доулхайд
Даниэль Коллинс
София Кенин
Эмма Наварро
Айла Томлянович

Команда “Kindness” (Добро):
Мэдисон Кис (капитан)
Аманда Анисимова
Виктория Азаренко
Лейла Фернандес (заменила Бьянку Андрееску)
Моника Пуиг
Элисон Риск
Шелби Роджерс
Слоан Стивенс

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: www.tennis.com.

Читайте также:  Джокович стал шестым теннисистом в истории, который выиграл 900 матчей

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 + 19 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Матч Кубка Дэвиса Израиль – Украина не состоится в 2020 году

В Атланте пройдет турнир с участием топ-теннисистов

Тренер Джоковича: “Что произошло, то произошло. Теперь легко быть умным”

В Австралии проведут серию теннисных турниров

Шошина снялась накануне финального матча на турнире в Щецине

Закрыть