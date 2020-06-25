Credit One Bank Invitational. Маттек-Сэндс вывела свою команду вперёд в противостоянии

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На командном турнире в Чарльстоне состоялся второй игровой день



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Чарльстон, США • 23-28 июня • женский турнир

Как и во вторник, вчера дождь помешал пройти всем запланированным матчам. Сегодня игровой день начнётся с перенесённых встреч, а затем состоятся матчи, за победу в которых команды получат уже по два очка.

День 2

Команда “Peace” 3-2 Команда “Kindness”

Айла Томлянович – Шелби Роджерс 6:1, 6:2

Даниэль Коллинс – Аманда Анисимова 5:7, 4:6

Бетани Маттек-Сэндс – Моника Пуиг 6:1, 6:3

День 3

Дженнифер Брэйди – Виктория Азаренко (перенесён)

Бушар/Коллинс – Стивенс/Анисимова (доиграть с 6:4, 0:1)

Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Кис (перенесён)

Эмма Наварро – Элисон Риск

Эжени Бушар – Лейла Фернандес

Маттек-Сэндс/Кенин – Ахаренко/Кис

Айла Томлянович – Моника Пуиг

Составы команд Команда “Peace” (Мир):

Бетани Маттек-Сэндс (капитан)

Эжени Бушар

Дженнифер Брэйди

Кэролайн Доулхайд

Даниэль Коллинс

София Кенин

Эмма Наварро

Айла Томлянович

Команда “Kindness” (Добро):

Мэдисон Кис (капитан)

Аманда Анисимова

Виктория Азаренко

Лейла Фернандес (заменила Бьянку Андрееску)

Моника Пуиг

Элисон Риск

Шелби Роджерс

Слоан Стивенс



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Фото: www.tennis.com.