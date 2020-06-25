Credit One Bank Invitational. Маттек-Сэндс вывела свою команду вперёд в противостоянии

Новости
Вчера, 20:37
Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится
23.06.20 19:05
Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии
23.06.20 15:01
Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат
22.06.20 10:11
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На командном турнире в Чарльстоне состоялся второй игровой день
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Чарльстон, США • 23-28 июня • женский турнир
Как и во вторник, вчера дождь помешал пройти всем запланированным матчам. Сегодня игровой день начнётся с перенесённых встреч, а затем состоятся матчи, за победу в которых команды получат уже по два очка.
День 2
Команда “Peace” 3-2 Команда “Kindness”
Айла Томлянович – Шелби Роджерс 6:1, 6:2
Даниэль Коллинс – Аманда Анисимова 5:7, 4:6
Бетани Маттек-Сэндс – Моника Пуиг 6:1, 6:3
День 3
Дженнифер Брэйди – Виктория Азаренко (перенесён)
Бушар/Коллинс – Стивенс/Анисимова (доиграть с 6:4, 0:1)
Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Кис (перенесён)
Эмма Наварро – Элисон Риск
Эжени Бушар – Лейла Фернандес
Маттек-Сэндс/Кенин – Ахаренко/Кис
Айла Томлянович – Моника Пуиг
Составы командКоманда “Peace” (Мир):
Бетани Маттек-Сэндс (капитан)
Эжени Бушар
Дженнифер Брэйди
Кэролайн Доулхайд
Даниэль Коллинс
София Кенин
Эмма Наварро
Айла Томлянович
Команда “Kindness” (Добро):
Мэдисон Кис (капитан)
Аманда Анисимова
Виктория Азаренко
Лейла Фернандес (заменила Бьянку Андрееску)
Моника Пуиг
Элисон Риск
Шелби Роджерс
Слоан Стивенс
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Фото: www.tennis.com.