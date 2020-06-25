Джокович проявил неуважение к миру тенниса – аргентинский теннисист

Гидо Пелья прокомментировал турнире Новака Джоковича

#Джокович, #теннис

Источник – tennisua.org.

Выставочный турнир Adria Tour, организованный главой Совета Игроков и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, вызвал вспышку коронавирус.

Об этом рассказал аргентинский теннисист Гидо Пелья.

“Совершенно неверно проводить турнир в условиях пандемии. Он играл со здоровьем людей – Новак просто переступил черту, проявил неуважение к миру тенниса и всей планете.

Да, я хочу играть. Да, у меня нет банковского счета, как у Джоковича. Но нет, я не собираюсь рисковать своим здоровьем ради денег. Считаю, что лучше быть здоровым, чем заразиться и провести два месяца в больнице”, – рассказал Пелья.