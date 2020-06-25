Донна Векич: “Мне очень жаль Новака. У него были только благие намерения”

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24-я ракетка мира дала свой комментарий по поводу ситуации, сложившейся во время проведения турнира “Adria Tour”, несколько участников которого заразились коронавирусом, в том числе лидер рейтинга ATP Новак Джокович.

“Это &%$#@# ситуация, но мне действительно жаль Новака, потому что его идея была замечательной. Ситуацию было очень сложно оценить, потому что в Сербии и Хорватии люди не ощущают никаких ограничений, не только в теннисе. Если пойти в ресторан или клуб, вы увидите, что они заполнены.

Мне очень, очень жаль Новака. Он привёз в Хорватию много топ-игроков ради хорошего дела, благотворительности. Очень жаль, что всё закончилось вот так. У него были только благие намерения”.

Напомним, что Донна также принимала участие в турнире и сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Повторную проверку хорватка пройдёт завтра. На данный момент теннисистка находится на самоизоляции в Задаре.

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Источник:

twitter.com/christophclarey