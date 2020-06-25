Матч Кубка Дэвиса Израиль – Украина не состоится в 2020 году

Победитель встречи должен был получить путевку в квалификацию Davis Cup Finals

#Израиль

Источник – Чемпион.

Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса этого года не состоится в связи с пандемией коронавирус.

Об этом сообщает федерация тенниса Украины.

Эта встреча должна была состояться в сентябре 2020 года в Украине. Ранее команды дважды играли друг с другом в Кубке Дэвиса: в 1999 году украинцы выиграли со счетом 3-2, а в сезоне-2017 одержали победу со счетом 5-0.

Победители этой матчевой встречи получили бы путевку в квалификацию Davis Cup Finals-2021.

Напомним, Свитолина может пропустить US Open-2020.