На US Open состоится турнир среди теннисистов-колясочников

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Как сообщают СМИ, игроки и организаторы пришли к компромиссу.
По информации BBC, соревнования среди теннисистов-колясочников в рамках Открытого чемпионата США пройдут с 10 по 13 сентября.
Изначально в планы USTA не входило проведение турнира. Напомним, что организаторы также отменили соревнования в квалификации, в миксте и среди юниоров. Но после критики со стороны теннисистов-колясочников, а также ITF и Паралимпийского комитета, в Нью-Йорке пошли на диалог с игроками.
Теннисистам было предложено 3 варианта (проведение турнира в этом году в сентябре, при условии, что призовой фонд составит 95% от прошлогоднего; проведение турнира в октябре в Орландо или отмена соревнований с последующей денежной компенсацией), в итоге большинство игроков проголосовали за первый из них.
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Источник:
bbc.com
Фото: Getty Images.