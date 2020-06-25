Шошина снялась накануне финального матча на турнире в Щецине

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Анастасия Шошина стала финалисткой соревнований в Польше



Украинская теннисистка вторую неделю подряд принимает участие в LOTOS PZT Polish Tour. На прошлой неделе Шошина выиграла титул в Гданьске. Сегодня харьковчанка должна была провести финалы в одиночном разряде против Мартины Кубки и парном разряде вместе с Паулой Каней, однако отказалась от выхода на корт из-за травмы.

Напомним, что польский тур проходит в формате четырёхдневных турниров в одиночном и парном разрядах. До конца лета проведение подобных соревнований запланировано ещё в шести городах Польши.

РасписаниеВроцлав – 6-9 июля

Бытом – 13-19 июля

Козерки – 25-28 июля

Лодзь – 29 июля – 1 августа

Быдгощ – 15-18 августа

Познань – 22-25 августа

Познань – 26-29 августа

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Фото: LOTOS PZT Polish Tour.