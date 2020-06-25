Типсаревич не планирует отменять турнир, на котором сыграют украинские теннисистки

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Янко Типсаревич настаивает, что его соревнования в Белграде проходят с соблюдением мер безопасности.



На кортах в Белграде на следующей неделе должны выступить украинки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

Экс-теннисист отметил в интервью, что организаторы «Eastern European Championships» следят за соблюдением медицинских протоколов и события на “Adria Tour” не несут никакой опасности для участников его турнира.

“Сейчас проходят сотни соревнований в Америке, в Германии, в Великобритании… Мы изначально не планировали, что на нашем турнире будут зрители. Наши соревнования должны были послужить подготовкой игроков к US Open. Мы с уважением относимся ко всем ограничениям, у нас нет болбоев, нет линейных судей, все сотрудники носят маски и перчатки”.

Типсаревич также отметил, что те игроки, которые принимали участие в туре Новака Джоковича были протестированы накануне выступления на “Eastern European Championships”. Среди них был и Дамир Джумхур, который сыграл в одной группе с украинцем Эриком Ваншельбоймом.

“Что касается ситуации с Новаком, то эта критика в его адрес не на 100% честная, потому что его идея не была в том, чтобы заработать деньги или использовать свою силу, а чтобы показать миру, какими прекрасными являются Белград и Сербия. Что случилось, то случилось, этого не должно было произойти, но произошло. Я не доволен, но и жалеть его я тоже не хочу. После того как я перенес семь операций именно жалость в мой адрес раздражала меня больше всего. Мне лишь жаль, потому что я то знаю, какое у Новака сердце и чего он хотел добиться, организовывая этот турнир”.

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Источник:

b92.net

Фото: Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.