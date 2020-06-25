Четверг, 25 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисТипсаревич не планирует отменять турнир, на котором сыграют украинские теннисистки
Теннис

Типсаревич не планирует отменять турнир, на котором сыграют украинские теннисистки

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 20:37

Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится

23.06.20 19:05

Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

23.06.20 15:01

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

22.06.20 10:11

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Янко Типсаревич настаивает, что его соревнования в Белграде проходят с соблюдением мер безопасности.

На кортах в Белграде на следующей неделе должны выступить украинки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

Читайте также:  Первая ракетка мира рассталась со своим тренером

Экс-теннисист отметил в интервью, что организаторы «Eastern European Championships» следят за соблюдением медицинских протоколов и события на “Adria Tour” не несут никакой опасности для участников его турнира.

“Сейчас проходят сотни соревнований в Америке, в Германии, в Великобритании… Мы изначально не планировали, что на нашем турнире будут зрители. Наши соревнования должны были послужить подготовкой игроков к US Open. Мы с уважением относимся ко всем ограничениям, у нас нет болбоев, нет линейных судей, все сотрудники носят маски и перчатки”.

Типсаревич также отметил, что те игроки, которые принимали участие в туре Новака Джоковича были протестированы накануне выступления на “Eastern European Championships”. Среди них был и Дамир Джумхур, который сыграл в одной группе с украинцем Эриком Ваншельбоймом.

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 11 мая (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

“Что касается ситуации с Новаком, то эта критика в его адрес не на 100% честная, потому что его идея не была в том, чтобы заработать деньги или использовать свою силу, а чтобы показать миру, какими прекрасными являются Белград и Сербия. Что случилось, то случилось, этого не должно было произойти, но произошло. Я не доволен, но и жалеть его я тоже не хочу. После того как я перенес семь операций именно жалость в мой адрес раздражала меня больше всего. Мне лишь жаль, потому что я то знаю, какое у Новака сердце и чего он хотел добиться, организовывая этот турнир”.

Читайте также:  Лондон. Маррей и Лопес прошли в парный полуфинал

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
b92.net

Фото: Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать + 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Джокович проявил неуважение к миру тенниса – аргентинский теннисист

Турнир в Германии, где сыграет Свитолина, хотят провести вместе со зрителями

Credit One Bank Invitational. Маттек-Сэндс вывела свою команду вперёд в противостоянии

Матч Кубка Дэвиса Израиль – Украина не состоится в 2020 году

В Атланте пройдет турнир с участием топ-теннисистов

Закрыть