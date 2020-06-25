Тони Надаль: “По отношению к более возрастным игрокам в ATP поступили немного некрасиво”

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Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля – о возобновлении соревнований и ситуации на турнире “Adria Tour”.
О событиях на турнире Новака Джоковича, участники которого заразились коронавирусом:
“Досадно, что такая хорошая инициатива обернулась проблемой. Это не есть хорошо ни дня тенниса, ни для Джоковича. Было бы лучше, если бы все вели себя более осторожно. В Сербии у них не такие строгие правила. Такую ошибку мог допустить любой, и Джокович уже извинился, но это неудача в процессе возвращения тура к его нормальному состоянию”.
О выступлениях Рафаэля Надаля после паузы:
“Я не имею понятия, что будет делать Рафаэль, но у него были сомнения. Мне кажется немного некрасиво со стороны ATP поступать так с календарем, как они это сделали, по отношении к игрокам, которые старше остальных. Для таких ребят как Новак, Рафа, Роджер, играть каждую неделю просто невозможно. Хорошо, что есть много турниров, но все еще нужно что-то решить с очками (Рафаэлю Надалю, согласно новому графику турниров, придется защищать более 5 тысяч очков за несколько недель). Даже если ты сможешь играть каждую неделю, то за один месяц трудно успеть выступить и в США, и в Италии, и в Испании, и во Франции”.
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Источник:
espndeportes.espn.com
Фото: Getty Images.