Тренер Джоковича: “Что произошло, то произошло. Теперь легко быть умным”

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Горан Иванишевич ответил на критику в адрес организаторов турнира “Adria Tour”.



“Да, мы чувствуем свою ответственность, потому что это было большое событие, у нас были гуманитарные цели… Мне жаль всех тех, кто заразился, и я желаю им скорейшего выздоровления. Есть вещи, на которые нельзя повлиять. Меня беспокоит то, что сейчас вся ответственность перекладывается на одних виновников (на нас), а другие люди зарабатывают на нас политические очки. Ведь в Задаре меньше всего зараженных, а весь груз ответственности оказался на наших плечах. Это неправильно. Мы придерживались всех мер безопасности. Мы же не можем индивидуально каждого человека отвести от другого. Что произошло, то произошло. Теперь легко быть умным по поводу того, что должно было быть сделано, а что – нет”.

Сам Иванишевич на прошлой неделе сдал два теста, так как накануне соревнований у него была температура (все результаты – отрицательные). В субботу хорват пройдет тестирование в третий раз.

“У нас не было нужды тестировать всех приезжих игроков. Согласно рекомендациям, это не нужно было делать, раз ни у кого не было симптомов. Новак не сдавал тест в Задаре, потому что нам сказали, что игроки по желанию могут пройти тестирование в своем родном городе. Поэтому он решил поехать в Белград. Мы общались. Это все непросто для него. Но, на мой взгляд, он справляется со всем очень хорошо, учитывая обстоятельства. Он все перенесет, он сильный, хоть это и нелегко”.

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Источник:

rtl.hr

Фото: Getty Images.