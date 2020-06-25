Турнир в Германии, где сыграет Свитолина, хотят провести вместе со зрителями

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Барбара Риттнер, директор Премьера в Берлине, прокомментировала подготовку к выставочным соревнованиям.



В середине июля на травяном и хардовом кортах в столице Германии пройдет показательный турнир “Bett1Aces”, на котором выступит первая ракетка Украины.

“На турнире будут строгие правила по вопросам гигиены, – рассказала в интервью немецким СМИ Риттнер. – Мы будем согласовывать это с местными властями. Когда турнир будет проходить на кортах «Rot-Weiß», там будет около 1000 зрителей, а на корте в «Tempelhof» – около 300. Очень важно тщательно соблюдать все эти правила и заранее протестировать участников. Это будет одним из обязательных требований для игроков. Мы будем уважительно относиться к ситуации и правилам, мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

В какой степени текущие события могут повлиять или даже поставить под угрозу проведение соревнований в Берлине? Я не могу судить об этом в нынешней ситуации. Но одно можно сказать наверняка: в списке наших участников есть Доминик Тим и Александр Зверев, два участника «Adria Tour», тесты которых, к счастью, дали отрицательный результат, иначе сейчас обстоятельства, конечно, были бы другими. Независимо от событий на «Adria Tour» мы также можем в любое время получить сообщение о том, что наш участник заразился и не может участвовать. Мы можем только гарантировать, что строгие требования соблюдаются на турнире настолько четко, насколько это возможно. Таким образом, все будут уверены, что ничего не будет угрожать дальнейшему планированию сезона”.

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Источник:

dw.com

Фото: Getty Images.