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Теннис

В Атланте пройдет турнир с участием топ-теннисистов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Лучшие американские теннисисты сыграют на соревнованиях “The DraftKings All-American Team Cup”.

Турнир проведут организаторы соревнований ATP-тура “Atlanta Open” и “New York Open”.

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Соревнования пройдут с 3-5 июля, в составе участников – восьмерка американских игроков (Джон Иснер, Тэйлор Фритц, Райли Опелка, Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен, Томми Пол, Стив Джонсон и Фрэнсис Тиафо). Теннисистов разделят на две команды (Иснер, Куэрри, Сандгрен и Джонсон против квартета Тиафо, Опелка, Фритц и Пол), а их матчи смогут посмотреть на трибунах не более 450 болельщиков (около 30% от общего количества мест на стадионе).

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Источник:
forbes.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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