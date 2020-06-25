В Атланте пройдет турнир с участием топ-теннисистов

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Лучшие американские теннисисты сыграют на соревнованиях “The DraftKings All-American Team Cup”.



Турнир проведут организаторы соревнований ATP-тура “Atlanta Open” и “New York Open”.

Соревнования пройдут с 3-5 июля, в составе участников – восьмерка американских игроков (Джон Иснер, Тэйлор Фритц, Райли Опелка, Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен, Томми Пол, Стив Джонсон и Фрэнсис Тиафо). Теннисистов разделят на две команды (Иснер, Куэрри, Сандгрен и Джонсон против квартета Тиафо, Опелка, Фритц и Пол), а их матчи смогут посмотреть на трибунах не более 450 болельщиков (около 30% от общего количества мест на стадионе).

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Источник:

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Фото: Getty Images.