В Атланте пройдет турнир с участием топ-теннисистов

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Вчера, 20:37
Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится
23.06.20 19:05
Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии
23.06.20 15:01
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22.06.20 10:11
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Лучшие американские теннисисты сыграют на соревнованиях “The DraftKings All-American Team Cup”.
Турнир проведут организаторы соревнований ATP-тура “Atlanta Open” и “New York Open”.
Соревнования пройдут с 3-5 июля, в составе участников – восьмерка американских игроков (Джон Иснер, Тэйлор Фритц, Райли Опелка, Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен, Томми Пол, Стив Джонсон и Фрэнсис Тиафо). Теннисистов разделят на две команды (Иснер, Куэрри, Сандгрен и Джонсон против квартета Тиафо, Опелка, Фритц и Пол), а их матчи смогут посмотреть на трибунах не более 450 болельщиков (около 30% от общего количества мест на стадионе).
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Источник:
forbes.com
Фото: Getty Images.