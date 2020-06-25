В Австралии проведут серию теннисных турниров

Новости
Вчера, 20:37
Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится
23.06.20 19:05
Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии
23.06.20 15:01
Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат
22.06.20 10:11
У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент
Соревнования UTR Pro Tennis Series пройдут в 5 городах.
Согласно предварительному расписанию, первый турнир стартует в Сиднее 27 июня.
– Сидней 27-30 июня (мужской и женский турниры)
– Мельбурн 29 июня – 2 июля (мужской и женский турниры)
– Брисбен 29 июня – 2 июля (мужской и женский турниры)
– Аделаида 5-8 июля (мужской турнир)
– Перт 7-10 июля (мужской турнир)
Соревнования пройдут без болбоев и зрителей, с ограниченным числом линейных судей. Игроков просят взять с собой собственные полотенца, еду и напитки, а также не пользоваться душевыми на территории теннисных комплексов.
В рамках турнира будет использован рейтинг игроков Universal Tennis Rating (UTR). Организаторы также планируют провести соревнования среди теннисистов-колясочников.
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
tennis.com.au
Фото: Getty Images.