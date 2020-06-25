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Теннис

В Австралии проведут серию теннисных турниров

Евгений НикитюкНет комментариев
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Соревнования UTR Pro Tennis Series пройдут в 5 городах.

Согласно предварительному расписанию, первый турнир стартует в Сиднее 27 июня.

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– Сидней 27-30 июня (мужской и женский турниры)
– Мельбурн 29 июня – 2 июля (мужской и женский турниры)
– Брисбен 29 июня – 2 июля (мужской и женский турниры)
– Аделаида 5-8 июля (мужской турнир)
– Перт 7-10 июля (мужской турнир)

Соревнования пройдут без болбоев и зрителей, с ограниченным числом линейных судей. Игроков просят взять с собой собственные полотенца, еду и напитки, а также не пользоваться душевыми на территории теннисных комплексов.

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В рамках турнира будет использован рейтинг игроков Universal Tennis Rating (UTR). Организаторы также планируют провести соревнования среди теннисистов-колясочников.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Источник:
tennis.com.au

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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