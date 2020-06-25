В Австралии проведут серию теннисных турниров

Новости

Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится

Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Соревнования UTR Pro Tennis Series пройдут в 5 городах.



Согласно предварительному расписанию, первый турнир стартует в Сиднее 27 июня.

– Сидней 27-30 июня (мужской и женский турниры)

– Мельбурн 29 июня – 2 июля (мужской и женский турниры)

– Брисбен 29 июня – 2 июля (мужской и женский турниры)

– Аделаида 5-8 июля (мужской турнир)

– Перт 7-10 июля (мужской турнир)

Соревнования пройдут без болбоев и зрителей, с ограниченным числом линейных судей. Игроков просят взять с собой собственные полотенца, еду и напитки, а также не пользоваться душевыми на территории теннисных комплексов.

В рамках турнира будет использован рейтинг игроков Universal Tennis Rating (UTR). Организаторы также планируют провести соревнования среди теннисистов-колясочников.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

tennis.com.au

Фото: Getty Images.