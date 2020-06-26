Credit One Bank Invitational. Команда Маттек-Сэндс второй день подряд ведёт в противостоянии с Кис

Новости
24.06.20 20:37
Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится
23.06.20 19:05
Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии
23.06.20 15:01
Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат
22.06.20 10:11
У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент
На выставочном турнире в США прошёл третий игровой день
Credit One Bank Invitational
Чарльстон, США • 23-28 июня • женский турнир[justify][/justify]
День 3
Команда “Peace” 8-6 Команда “Kindness”
Дженнифер Брэйди – Виктория Азаренко 6:3, 6:2
Бушар/Коллинс – Стивенс/Анисимова 6:4, 6:7(5), 7-10
Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Кис 1:6, 7:6(6), 4-10
2 очка за победу
Эмма Наварро – Элисон Риск 6:7(5), 6:4, 7-10
Эжени Бушар – Лейла Фернандес 6:4, 6:3
Маттек-Сэндс/Кенин – Азаренко/Кис 6:2, 1:6, 10-7
День 4
Команда “Peace” – Команда “Kindness”
Айла Томлянович – Моника Пуиг (перенесён)
Кэролайн Доулхайд – Аманда Анисимова
Наварро/Брэйди – Роджерс/Риск
Даниэль Коллинс – Виктория Азаренко
Эжени Бушар – Слоан Стивенс
Составы командКоманда “Peace” (Мир):
Бетани Маттек-Сэндс (капитан)
Эжени Бушар
Дженнифер Брэйди
Кэролайн Доулхайд
Даниэль Коллинс
София Кенин
Эмма Наварро
Айла Томлянович
Команда “Kindness” (Добро):
Мэдисон Кис (капитан)
Аманда Анисимова
Виктория Азаренко
Лейла Фернандес (заменила Бьянку Андрееску)
Моника Пуиг
Элисон Риск
Шелби Роджерс
Слоан Стивенс
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Фото: www.tennis.com.