Credit One Bank Invitational. Команда Маттек-Сэндс второй день подряд ведёт в противостоянии с Кис

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На выставочном турнире в США прошёл третий игровой день



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Чарльстон, США • 23-28 июня • женский турнир[justify][/justify]

День 3

Команда “Peace” 8-6 Команда “Kindness”

Дженнифер Брэйди – Виктория Азаренко 6:3, 6:2

Бушар/Коллинс – Стивенс/Анисимова 6:4, 6:7(5), 7-10

Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Кис 1:6, 7:6(6), 4-10

2 очка за победу

Эмма Наварро – Элисон Риск 6:7(5), 6:4, 7-10

Эжени Бушар – Лейла Фернандес 6:4, 6:3

Маттек-Сэндс/Кенин – Азаренко/Кис 6:2, 1:6, 10-7

День 4

Команда “Peace” – Команда “Kindness”

Айла Томлянович – Моника Пуиг (перенесён)

Кэролайн Доулхайд – Аманда Анисимова

Наварро/Брэйди – Роджерс/Риск

Даниэль Коллинс – Виктория Азаренко

Эжени Бушар – Слоан Стивенс

Составы команд Команда “Peace” (Мир):

Бетани Маттек-Сэндс (капитан)

Эжени Бушар

Дженнифер Брэйди

Кэролайн Доулхайд

Даниэль Коллинс

София Кенин

Эмма Наварро

Айла Томлянович

Команда “Kindness” (Добро):

Мэдисон Кис (капитан)

Аманда Анисимова

Виктория Азаренко

Лейла Фернандес (заменила Бьянку Андрееску)

Моника Пуиг

Элисон Риск

Шелби Роджерс

Слоан Стивенс



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Фото: www.tennis.com.