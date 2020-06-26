Пятница, 26 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисEastern European Championships. Ваншельбойм уступает в матче на групповом этапе
Теннис

Eastern European Championships. Ваншельбойм уступает в матче на групповом этапе

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

24.06.20 20:37

Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится

23.06.20 19:05

Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

23.06.20 15:01

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

22.06.20 10:11

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Эрик Ваншельбойм потерпел поражение в поединке в группе на турнире в Белграде.

Eastern European Championships
Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

В заключительном матче на групповом этапе украинца обыграл Блаж Рола (АТР 141): 6-1, 6-3 в пользу представителя Словении.

Читайте также:  Надаль может отказаться от участия на US Open

Ранее в квартете D Ваншельбойм обыграл Душана Райича и проиграл Дамиру Джумхуру.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Жиль Симон: “Джокович сам дал потрясащую возможность для критики тем, кто рад ослабить его позиции”

Тони Надаль: “По отношению к более возрастным игрокам в ATP поступили немного некрасиво”

Донна Векич: “Мне очень жаль Новака. У него были только благие намерения”

Типсаревич не планирует отменять турнир, на котором сыграют украинские теннисистки

Джокович проявил неуважение к миру тенниса – аргентинский теннисист

Закрыть