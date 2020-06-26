Eastern European Championships. Ваншельбойм уступает в матче на групповом этапе

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Эрик Ваншельбойм потерпел поражение в поединке в группе на турнире в Белграде.



Eastern European Championships

Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

В заключительном матче на групповом этапе украинца обыграл Блаж Рола (АТР 141): 6-1, 6-3 в пользу представителя Словении.

Ранее в квартете D Ваншельбойм обыграл Душана Райича и проиграл Дамиру Джумхуру.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне



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Фото: ФТУ.