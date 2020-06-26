Eastern European Championships. Ваншельбойм уступает в матче на групповом этапе

Новости
24.06.20 20:37
Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится
23.06.20 19:05
Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии
23.06.20 15:01
Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат
22.06.20 10:11
У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент
Эрик Ваншельбойм потерпел поражение в поединке в группе на турнире в Белграде.
Eastern European Championships
Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир
В заключительном матче на групповом этапе украинца обыграл Блаж Рола (АТР 141): 6-1, 6-3 в пользу представителя Словении.
Ранее в квартете D Ваншельбойм обыграл Душана Райича и проиграл Дамиру Джумхуру.
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Фото: ФТУ.