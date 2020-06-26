Жиль Симон: “Джокович сам дал потрясащую возможность для критики тем, кто рад ослабить его позиции”

Новости

Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится

Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Экс-участник Совета игроков ATP считает, что критика в адрес первой ракетки мира после событий на “Adria Tour” носит политический характер.



“Новак – очень умный человек, поэтому в том, что он попал в нечто столь неприличное, он может винить только себя […] Многие люди рады ослабить позиции Джоковича, а он просто взял и сам дал им для критики потрясающую возможность, – рассказал 54-я ракетка мира во время интервью на канале Гаэля Монфиса в Twitch. – Почему же его критикуют американские игроки, такие как Ноа Рубин? Он явно не первый человек, о котором вы подумаете, что нам абсолютно точно нужно знать его мнение по поводу новостей (смеется). Думаю, что в США, как и во Франции присутствует влияние на национальном уровне. В USTA хотят провести Открытый чемпионат США, они же убеждают всех, что играть можно, а первая ракетка мира не хочет это делать в тех условиях, которые они предлагают. Естественно, они не довольны […] Вся критика будет направлена в его адрес, мол, с турнирами Большого Шлема такое не произойдет, потому что они организуют все лучше. Им бы не хотелось, чтобы это как-то сказалось на их турнире. Такая волна критики показательна, она не происходит просто так”.

> Участники “Adria Tour” заразились коронавирусом: все новости по теме



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

eurosport.fr

Фото: AFP.