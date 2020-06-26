Менеджер Тима: “У турнира Джоковича были благие цели, но все превратилось в рекламное шоу”

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Хервиг Штрака прокомментировал события на “Adria Tour”.



Отметим, что агентство Штрака “Emotion” занимается не только менеджментом Доминика Тима, но и организацией теннисных турниров ATP и WTA в Вене, Штутгарте, Берлине и на Мальорке. 54-летний специалист также входит в состав Совета директоров ATP как представитель турниров.

“Что мы могли сделать как ATP? Игроки – независимые люди, “Adria Tour” не проходил под нашей юрисдикцией. Позиция агента, когда теннисисту звонит Федерер или Надаль, не имеет значения. Здесь имеют значение ваши личные связи, дружеские отношения. Если они звонят, ты берешь и едешь. Игроки ехали ради Новака, он звонил и просил их сыграть.

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На “Adria Tour” все зашло слишком далеко. Изначально я настаивал на четких правилах и нам сообщили, что на трибунах будет максимум 1000 человек, что правила социального дистанцирования будут гарантированы. Так было сказано за 2 дня до начала, но этих правил не придерживались. Основная вина лежит на Джоковиче. Конечно, другие игроки приняли в этом участие, но за всем этим турниром стоял он. Первоначальные мотивы были благими, они фокусировались на благотворительной цели. Но все пошло в неправильном направлении и превратилось в рекламное шоу. За это нужно винить Новака.

То, что у них была бурная вечеринка в Белграде, – это был нонсенс. Даже если правила это позволяли. Все знают, что это было глупо, даже никаких публичных извинений не нужно. Если кому-то и стоит извиниться, то это Новаку, который её организовал. Остальные были там, но они же никого не убили. Я согласен, что никто из них, кто был на той вечеринке, не был примером для подражания. Это грустно, но это так. Надеюсь, что Джокович понимает, насколько это было безответственное и незрелое поведение. С Домиником мы тоже провели беседу, но публично я её озвучивать не буду. Возможно, что-то хорошее в этой истории, так это то, что игроки наконец поймут, почему (на турнирах) устанавливаются такие строгие правила”.

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Источник:

derstandard.at

Фото: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer.