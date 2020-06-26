Определилась дата матча Кубка Федерации Япония – Украина

Через пандемию коронавирус матч Япония – Украина был перенесен

#Украина, #Япония, #Кубок Федерации

Источник – btu.org.ua.

Организаторы теннисного Кубка Федерации (FedCup) опубликовали новый календарь соревнований с участием женских национальных сборных.

Об этом сообщает BTU.

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Матч Япония – Украина состоится 5-6 февраля 2021 года,

Уже известно, что в нынешнем году матчей Кубка Федерации не будет.

Матч Япония – Украина должен состояться в апреле 2020 года, но, как и другие матчи, его перенесли из-за пандемии коронавирус.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Дэвиса Израиль – Украина не состоится в 2020 году.