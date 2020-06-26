Определилась дата матча Кубка Федерации Япония – Украина

Через пандемию коронавирус матч Япония – Украина был перенесен
#Украина, #Япония, #Кубок Федерации
Источник – btu.org.ua.
Организаторы теннисного Кубка Федерации (FedCup) опубликовали новый календарь соревнований с участием женских национальных сборных.
Об этом сообщает BTU.
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Матч Япония – Украина состоится 5-6 февраля 2021 года,
Уже известно, что в нынешнем году матчей Кубка Федерации не будет.
Матч Япония – Украина должен состояться в апреле 2020 года, но, как и другие матчи, его перенесли из-за пандемии коронавирус.
Ранее сообщалось, что матч Кубка Дэвиса Израиль – Украина не состоится в 2020 году.
Источник: champion.com.ua